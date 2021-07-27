Так можно было? Девушка показал простой лайфхак для очистки блендера (Видео)

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно в TikTok женщина продемонстрировала простой лайфхак, который облегчит жизнь многим хозяйкам.

Девушка приготовила молочный коктейль в блендере, а после показала как просто избавиться от загрязнений. Для этого она всего лишь наполнила кухонную технику теплой водой, добавила немного средства для мытья посуды, а после включила блендер.

Все гениальное просто, ведь пользователи оказались в полном восторге и отметили в комментариях, что "всю жизнь делали неправильно". Другие же, с удивлением могли только задать риторический вопрос: "Так можно было?". Неудивительно, что ролик набрал популярность в соцсети и собрал более шести миллионов просмотров. -0-