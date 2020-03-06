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Калейдоскоп
06 марта 2020, 09:52

"Так сняли бы совсем уже!" - фолловеров Брежневой смутили ее штаны

Вера Брежнева. Фото из Instagram
Вера Брежнева. Фото из Instagram

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Вера Брежнева разместила в Инстаграм фотографию, на которой предстала в необычном образе: исполнительница примерила джинсы с крайне заниженной талией, чем вызвала бурное обсуждение в сети.

Менее чем за сутки пост Брежневой собрал почти 100 тысяч лайков. Артистку забросали комплиментами, но среди комментаторов нашлось много и тех, кто нынешний тренд и стиль артистки не оценили.

"Ну и мода, такое ощущение, что Вы сейчас джинсы потеряете. Ходить хоть удобно? ", " Больше нечем привлечь внимание?", "Так сняли бы совсем уже!", - поделились мнением фолловеры. -0-

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