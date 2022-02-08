Так теплее: котик нашел идеальное место для сна - умилительное видео!

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно молодая мама из США записала на видео необычный и трогательный момент, который очаровал многих пользователей YouTube.

Девушка уложила своего ребенка спать, а после принялась искать по дому кота. Женщина проверила все возможные места, однако пушистика так нигде и не было. Тогда она ради интереса еще раз решила проверить малыша. Там она и сделала забавное открытие.

Как оказалось, питомец нашел идеальное место для сна. Он забрался в кроватку малыша, а затем спрятался под одеялом, уткнувшись мордочкой в ребенка. По всей видимости, для четвероногого такой способ куда приятнее, ведь вместе с другом теплее. Неудивительно, что ролик быстро привлек внимание юзеров и собрал огромное число просмотров.-0-

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