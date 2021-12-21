Так удобнее: наглый пес вечно пристает к своему другу - это забавное видео!

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад мужчина из США разместил на YouTube уморительные кадры, которые вызвали смех у многих пользователей сети.

Мужчина отдыхал дома, когда заметил в окне забавную картину. Наглый пес вышел на улицу, а после лег прямо на веранде. Все бы ничего, но под тяжелым псом оказался кот. Американец не выдержал и включил камеру, а после отправился спасать пушистика.

Собака встает, а из-под нее появляется удивленный кот. Этот момент повеселил сеть, однако люди еще больше были удивлены безмятежностью пса, как будто для него так было удобнее. Впрочем, кадры приобрели популярность и быстро собрали массу просмотров.-0-