"Так успокаивает" - Сотни редчайших бычерылов проплыли по рифу и попали на видео

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии смогла записать уникальные кадры и поделилась у себя на страничках в соцсетях. Ролик привлек внимание журналистов Daily Mail.

Морской биолого Джессика Шеклтон ныряла с маской и ластами в воды Большого Барьерного рифа. Во время погружения она повстречала редчайшее явление. Девушка заметила стаю бычерылов, которые направлялись к ней. Жительница Австралии насчитала более сотни особей, что еще больше впечатлило не только ее, но и пользователей сети.

"Их движения были похожи на синхронный танец", - написала она в социальных сетях, где и разместила кадры. Запись впечатлила многих, а некоторые отметили, что движение этого редкого вида очень успокаивают. -0-