"Такая красивая": Ким Кардашьян своим новым фото впечатлила Instagram

Ким Кардашьян. Фото из Instagram
27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в Instagram новый пост и очаровала сеть.
Знаменитость представила свой наряд, в котором она побывала на съемках одного телевизионного шоу. Разумеется, Ким Кардашьян стала звездой эфира, однако Instagram оказался в полном восторге от ее внешнего вида. Звезда примерила впечатляющее платье бронзового цвета с внушительным декольте, которые выгодно подчеркнуло красоту селебрити.
Не остались без внимания шикарные локоны Ким кардашьян и впечатляющий макияж. "Такая красивая", "Какая же ты прекрасная", "Великолепная", - написали пользователи в комментариях, а сам пост быстро собрал более миллиона лайков. -0-