"Такая солнечная!" Екатерина Климова показала свою естественную красоту - все в восторге!

Екатерина Климова. Фото из Instagram
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная актриса Екатерина Климова опубликовала в Instagram новый пост и впечатлила фолловеров.
Знаменитость решила не мудрить и запечатлела свои эмоции на первые лучи весеннего солнца. Особенностью новой фотосессии Екатерины Климовой стало то, что звезда решила отказаться от макияжа и продемонстрировала миру свою естественную красоту. Кадры пришлись по вкусу юзерам.
Многие фолловеры оказались в восторге и оставили под постом хвалебные комментарии в адрес Екатерины Климовой: "Прекрасная", "Такая солнечная!", "Екатерина, вы шикарны". Разумеется, фотографии за непродолжительное время собрали десятки тысяч лайков. -0-