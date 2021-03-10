Такого вы не видели! Детские фото знаменитостей собрали в одном месте

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Люди привыкли наблюдать за мировыми звездами с экранов или обложек глянца. Каждый из них старается создать вокруг себя определенный образ, однако они забывают, что в сети можно найти много интересного.

При взгляде на знаменитостей мировой величины всегда нужно помнить, что это обычные люди. У них есть свои привычки, пороки и, конечно, они тоже были детьми. Именно фотографии из этого периода жизни многих звезд показали в сети.

Кэти Перри

Мадонна

Тейлор Свифт

Издание Bored Panda постаралось и смогло в одном месте собрать то, что многие никогда не видели. -0-

Селена Гомес

Бейонсе

Рианна

Бритни Спирс

Майли Сайрус

Джастин Тимберлейк

Гвинет Пэлтроу

Ким Кардашьян

Энн Хэтэуэй

Адель

Дуэйн Джонсон

Фото BoredPanda