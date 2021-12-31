Такой реакции на первый снег вы еще не видели - радость мужчины сделала его бесстрашным! (Видео)

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад девушка из США разместила на YouTube уникальные и уморительные кадры, которые никого не оставили равнодушным.

Семья из штата Коннектикут проснулась утром и увидела за окном зимнюю сказку. В регионе выпал первый снег, и члены семьи были очень этому рады.

Девочка не смогла сдержать восхищения и вышла на балкон. Однако в следующий момент основным героем ролика стал глава семейства. Мужчина с радостными возгласами и без всякого страха бросился к озеру, надеясь, что оно уже покрылось льдом. Разумеется, все оказалось не так радужно, и американец провалился, что стало апогеем этой истории. Неудивительно, что ролик за короткое время собрал огромное число просмотров.-0-