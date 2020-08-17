"Такой шевелюре любая девчонка позавидует" - Рыжий из "Иванушек" восхитил сеть архивным снимком

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист популярной группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в своем Instagram новый пост, который впечатлил пользователей.

Артист продемонстрировал архивный кадр двадцатилетней давности, где он позирует для снимка в паспорт. Совсем молодой музыкант смотрит в камеру томным взглядом, однако внимание поклонников привлекла его потрясающая прическа.

У рыжего из "Иванушек" длинные волосы, которые стали предметом бурного обсуждения в сети. Многие отметили в комментариях, что "такой шевелюре любая девчонка позавидует", а другие и вовсе не поверили, что на фото артист. Они уверены, что Андрей Григорьев-Апполонов опубликовал в Instagram фотографию своей сестры-близняшки.

Впрочем, это только прибавило популярности посту, который за несколько дней набрал сотни самых разнообразных комментариев. "В этого парня я и влюбилась", "Даже ч/б фотография из-за цвета волос кажется цветной", "С длинным волосом ты супер конечно", - написали фолловеры артиста. -0-