Такса, достигшая баланса, от души повеселила юзеров сети (Видео)

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад хозяйка милой таксы из Ирландии разместила на YouTube забавные кадры, которые мигом привлекли внимание пользователей.

Такса уже давно прославилась на просторах сети, а все благодаря своему невероятному балансу. Хозяйка питомца часто развлекается с песиком, размещая у него на голове различные предметы. В этот раз женщине стало интересно, сколько печенья сможет остаться стоять неподвижно на голове четвероногого любимца.

Животное расположилось перед камерой, а хозяйка начала на его голову помещать вкусняшки. Собака достигла невероятного баланса, ведь питомец стоит не шелохнувшись, что вызвало еще больше восторга у юзеров. Неудивительно, что кадры мигом посмотрели огромное число раз. -0-