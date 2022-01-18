Такую хаски вы еще не видели! Оптическая иллюзия введет в заблуждение любого (Видео)

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мини-хаски стала героем ролика, размещенного на одном из YouTube-каналов. Собака крошечных размеров выглядит крайне необычно. Как такое может быть – объясняется чуть позже.

На видео микроскопическая собака сидит на стуле. О том, что на кадрах есть подвох, понятно сразу, но определить, что конкретно с четвероногим питомцем не так – крайне сложно. Но самое интересное, что в ролике нет никакого фотошопа. Весь фокус состоит в атрибутах и правильно подобранном ракурсе. А впрочем, смотрите сами. Видео вас удивит!-0-

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