Талантище: зажигательный танец собаки от души развеселил сеть (Видео)

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из Бразилии смогла записать на видео очень забавные и добрые кадры, которые понравились пользователям YouTube.

Девушка с двумя своими собаками выбралась на прогулку. Все вместе они пришли в парк, где животные принялись развлекаться. В какой-то момент один из песиков устал и решил отдохнуть, однако у его друга были другие планы. Другой питомец был переполнен энергией, поэтому встал на задние лапы и принялся танцевать.

Зажигательный танец от души развеселили юзеров сети и вызвал улыбку у всех окружающих. Неудивительно, что пользователи сразу же рассмотрели в собачке талантище и завалили ролик множеством лайков. -0-