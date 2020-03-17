Танец дочери Екатерины Климовой умилил пользователей Instagram

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса Екатерина Климова поделилась в своем Instagram новым видео, которое моментально восхитило огромное число поклонников звезды.

Знаменитость показала кадры, на которых ее дочь танцует. Малышка с легкостью выполняет движения балерин и даже садится на шпагат. Екатерина Климова подписала пост и порекомендовала фанатам: "В любой непонятной ситуации - танцуй!"

Пост быстро собрал огромное число комментариев, в которых пользователи поспешили выразить свое умиление и восхищение талантами маленькой танцовщицы.

"Господитыбоземой. Балерина слегка скована колготками, но зато сколько чувства в танце", "С чувством танцует", "Какая же она - само очарование!" - написали пользователи Instagram.-0-