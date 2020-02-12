Танцующий пес рассмешил и зарядил энергией пользователей сети - видео

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уникального пса удалось запечатлеть на видео в Караганде. Автор ролика поделился кадрами на YouTube.

По всей видимости, хозяин давно заметил талант своего питомца. Теперь он решил показать своего танцующего пса всему миру. В кадре можно увидеть большую и грозную собаку, которая басисто лает на всех вокруг. Казалось бы, к ней опасно подходить, однако все меняется в тот момент, когда из динамиков телефона начинает звучать легендарный хит.

Судя по реакции животного, пес является преданным поклонником группы Modern Talking. С первых строк собаку уже было не остановить: лапы сами бросаются в танец, что выглядит очень забавно.

В комментариях люди по достоинству оценили талант собаки, а кто-то даже отметил, что у него возникло то самое чувство, когда понимаешь, что пес танцует лучше тебя. "После 5 лет занятий танцами я поняла, что я никто по сравнению с этой собакой", "Собака танцует круче чем я. Мне стыдно", "Настоящая Собака-танцевака", - написали пользователи сети.-0-