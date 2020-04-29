Тарзан и его собака: Сергей Глушко удивил фолловеров размерами своего питомца - видео

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сергей Глушко опубликовал в Инстаграм милое видео, в котором его собака выполняет упражнение, лежа на коврике на животе.

Фолловеры разделились на несколько групп. Одних удивило, что у такого брутального мужчины в питомцах — крошечный шпиц. Другие обеспокоились состоянием здоровья пса. Третьи умилялись тем, какая талантливая собачка у Тарзана.

"У собаки чешется живот, проверьте у доктора на всякий случай на наличие грыжи", "Танцор, весь в папу", "Шпицы - они для души? Мой, например, подпевает под губную гармошку", - не остались равнодушными пользователи.-0-