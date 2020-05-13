Татьяна Буланова рассказала о проблемах со здоровьем

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Татьяна Буланова пожаловалась на новые проблемы со здоровьем. Об этом она рассказала изданию StarHit.

В конце апреля Буланову выписали из больницу, куда ее привезла скорая в предынсультном состоянии. Лечение прошло успешно, однако артистка недавно вновь почувствовала недомогание.

По словам звезды, ее подкосила простуда, из-за чего она вынуждена лечиться дома, а также отменить концерт, который был намечен на 24 мая. Помимо этого, певица отметила, что страдает от кашля, однако тест на коронавирус пока не сдавала, но сделает его, если понадобится.

Певицу поддерживают ее сыновья, а сама Татьяна Буланова находится на самоизоляции дома в Санкт-Петербурге. -0-