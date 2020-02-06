Татьяна Навка показала естественную красоту своей мамы

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая спортсменка Татьяна Навка опубликовала в Instagram новый трогательный пост.

Фигуристка показала всем подписчикам, которых более 1,2 миллиона, свою маму без единого грамма косметики. Также Татьяна Навка в подписи к посту рассказала о хирургах и призналась в любви главной женщине в своей жизни.

Звезда отметила, что ее мама никогда не прибегала к помощи пластических хирургов: "Процедуры помогают моей маме, без операций, без хирургических вмешательств, оставаться такой вот красавицей и необыкновенно обаятельной женщиной!!! PS: Фото без фотошопа и какой-либо косметики".

Подписчики тепло приняли снимок и написали в комментариях, что спортсменка и мама всегда выглядят великолепно. -0-