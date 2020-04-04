Татьяна Тарасова поделилась архивным фото со своей свадьбы

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова впечатлила пользователей сети архивным снимком.

В кадре она запечатлена в свадебном платье, а рядом с ней находится третий муж, пианист Владимир Крайнев. Тарасова решила показать архивное фото в день рождения народного артиста СССР. "День рождения Володи. Наше свадебное фото", - написала заслуженный тренер под постом.

Юзеры Instagram в комментариях почтили память музыканта и отметили, что Тарасова выглядит на фото потрясающе.-0-