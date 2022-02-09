Тату-мастер назвала самые популярные рисунки на теле новоиспеченных отцов

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Эбигейл работает в тату-салоне и недавно она поделилась в TikTok интересным наблюдением.

Девушка опубликовала ролик, где рассказала о самых популярных тату у пап. Согласно словам женщины, новоиспеченные отцы чаще всего делают у себя на теле рисунок, который символизирует для них самый счастливый момент в жизни.

В частности, многие мужчины, которые только стали отцами, предпочитают делать тату с временем и датой рождения своего дитя. Причем, благодаря фантазии клиентов внешний фон может быть разнообразным. После публикации в комментариях появилось множество отзывов от пользователей, которые посетовали на то, что у них тоже есть такая татуировка. Другие, в свою очередь, просто не смогли сдержать смех, что принесло ролику огромное число просмотров.-0-

ПЕРЕПЕЧАТКА ДАННОГО МАТЕРИАЛА (ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО) ИЛИ ИНОЕ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНЫ