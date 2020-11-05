Тебе нормально? Попугай повеселил юзеров своей тренировкой - видео

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавными кадрами поделился мужчина из Тайваня. Кадры он разместил на YouTube.

В объектив камеры попал его попугай, который решил повеселиться и подкачаться. Птичка перевернулась вниз головой и принялась подтягиваться. Разумеется, этот момент повеселили юзеров сети, а многие восхитились тягой питомца к спорту.

Впрочем, другие юзеры поинтересовались у автора ролика, все ли нормально с попугаем, а остальные отметили, что птицу надо еще на пробежку отправить. -0-