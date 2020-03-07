Тебя тут быть не должно! Редкую рыбу, похожую на аллигатора, нашли в США

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак сделал в американском городе Рандор Тауншип удивительную находку, которой не должно быть в этих местах, сообщает издание 3 CBS Philly.

Существо, похожее на аллигатора, родом из Мексиканского залива, а называется это вид рыб - миссисипский панцирник. Редкую находку сделали на местном водоеме, и многие работники местного заповедника не могут понять, как она тут очутилась.

По словам экспертов, особь не смогла выжить в холодной воде реки и погибла. Ее решили сохранить и будут использовать в образовательных целях.

RARE FISH LOCATED IN RADNOR POND:



Radnor Township Animal Control was notified of a rare discovery in the pond at Fenimore Park this week. The Alligator Gar fish, commonly found in the Gulf of Mexico, was located by a township resident deceased. (1/2) pic.twitter.com/qjP7zOPEnY — RadnorPD (@RadnorPD) March 4, 2020

Отмечается, что миссисипский панцирник может вырастать до 1,8 метра, а вес взрослой особи превышает 45 кг. К слову, ранее в Нью-Йорке местный житель выловил странное существо, которое никто не может определить.-0-