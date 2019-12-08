Тейлор Свифт стала самым высокооплачиваемым музыкантом 2019 года

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов уходящего года по версии Forbes.

Заработок Свифт на составил в уходящем году $185 млн. Певица также возглавила список самых высокооплачиваемых знаменитостей в 2019 году. Она одержала победу в шести номинациях на премии American Music Awards, побив рекорд Майкла Джексона.

На втором месте рейтинга - рэпер Канье Уэст со $150 млн.

На третьем -британский певец Эд Ширан, который заработал $110 млн.-0-