Тейлор Свифт удостоена премии MTV Video Music Awards в номинации "Видео года"

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США в концертном зале Prudential Center в штате Нью-Джерси состоялась 36-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards. Премию в самой престижной номинации "Видео года" завоевала американская поп-звезда Тейлор Свифт, сообщает ТАСС.

29-летняя певица удостоена награды за ролик на композицию "You Need To Calm Down". На премию в этой номинации претендовали также Ариана Гранде ("Thank U, Next"), британский рэпер 21 Savage (настоящее имя Шайа Бин Авраам-Джозеф) c клипом на песню "A Lot", певица Билли Айлиш с клипом на песню "Bad Guy", группа Jonas Brothers с клипом на песню "Sucker", а также рэпер Lil Nas X (настоящее имя Монтеро Ламар Хилл) с клипом на песню "Old Town Road".

Премия за "Песню года" присуждена рэперу Lil Nas X за клип на песню "Old Town Road". В этой категории были также представлены рэпер Обри Дрейк Грэм ("In My Feelings"), Ариана Гранде ("Thank U, Next"), группа Jonas Brothers ("Sucker"), Леди Гага и Брэдли Купер ("Shallow"), а также Тейлор Свифт ("You Need To Calm Down"). Свифт была признана сильнейшей в номинации "Видео во благо".

17-летняя Билли Айлиш завоевала награду в категории "Напористый артист года". Премии были также удостоены диджеи из США The Chainsmokers и поп-певица Биби Рекса (лучший танец), южнокорейская группа BTS и Halsey (лучший K-pop), Гранде и поп-дуэт из Питтсбурга Social House (песня летнего сезона).

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году и стала одной из самых престижных наград в сфере создания видеоклипов.-0-