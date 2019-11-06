Телеканал "Беларусь 1" покажет украинский сериал "Слуга народа"

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белтелерадиокомпания с 11 ноября представит вниманию зрителей украинский сериал "Слуга народа". Все сезоны этого многосерийного фильма зрители "Беларусь 1" смогут увидеть в вечерний прайм-тайм - в 20.00 с понедельника по пятницу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

Может ли стать президентом простой человек из народа - учитель истории из Украины Василий Голобородько, который ездит на работу на велосипеде, живет в обычной квартире, периодически берет в долг деньги у друзей? Сможет ли он побороть коррупцию? Выстоит ли он против нечестных противников? Изменится ли жизнь людей к лучшему?

Сериал "Слуга народа", созданный студией "Квартал 95", выходил в Украине с ноября 2015 года по март 2019-го. Главную роль в нем сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

В многосерийной ленте режиссера Алексея Кирющенко также снялись Станислав Боклан, Виктор Сарайкин, Екатерина Кистень, Наталия Сумская, Галина Безрук, Елена Кравец, Евгений Кошевой, Александр Пикалов и другие.

Популярный фильм "Слуга народа" является лауреатом многих международных кинофестивалей. Зрители "Беларусь 1" увидят все три сезона комедийного сериала. Каждый будний день с понедельника по пятницу в эфир будет выходить по два эпизода картины.-0-