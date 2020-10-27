Телеканал CW показал образ чернокожей Бэтвумен из DC

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал CW представил широкой общественности новый вид супергероини DC Бэтвумен. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Актриса Джависия Лесли, которая исполнит роль Бэтвумен в новом сезоне сериала, показала себя в костюме на странице в Instagram. По словам звезды, для нее важно было, чтобы зритель смог узнать персонажа и понять, что Бэтвумен - чернокожая девушка.

Сериал Бэтвумен создается Warner Bros.Television в сотрудничестве с The CW Television Network. О смене главной актрисы сериала стало известно в июле этого года. -0-