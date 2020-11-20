Телеканал в Южной Кореи представил новую телеведущую, но есть один подвох (Видео)

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технологии уже очень плотно вошли в нашу жизнь и в определенные моменты может показаться, что будущее, о котором рассказывали в кино, уже наступило. Очередным подтверждением этого стали новости из Южной Кореи.

Недавно в эфир местного телеканала MBN вышло сразу две одинаковые телеведущие, вот только у журналистки Ким Джу-ха нет сестры-близнеца. Как выяснилось, это искусственный интеллект, которого практически невозможно отличить от настоящего человека.

На экране представлена девушка с идеальной мимикой и минимальным шансом сделать оговорку. Разработкой цифровой копии занималась компания Money Brain вместе со специалистами телеканала. Теперь руководство MBN намерено использовать новую технологии в экстренных случаях, а в будущем и того чаще. К слову, мало кто из зрителей смог отличить настоящую журналистку от цифрового репортера с ИИ. -0-