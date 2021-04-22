"Теленок - прекрасная нянька для котят!" (Видео)

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несмотря на то, что кошки славятся своей заботой о потомстве, другие животные с этим порой справляются не хуже.

На видео пятеро котят, по всей видимости, приняли теленка за свою маму. Они с удовольствием ползали по нему, в то время как животное смиренно лежало на земле. Рядом также находилась капибара, внимательно наблюдая за происходящим.

Видео набрало более миллиона просмотров и 8,5 тысяч лайков. Пользователей сети умилили такие отношения животных: "Теленок - прекрасная нянька для котят!", "Кошка переживает за котят, орет во все горло. А переживать нечего, там теленок, и к тому же капибара наблюдает, капибары лучшие няни", "Добрый теленок станет котятам лучшим другом". -0-