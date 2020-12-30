Телеведущая из Британии восхитила сеть своим привлекательным нарядом

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда телеэкрана Аманда Холден сделала снимок на Рождество и порадовала многочисленных подписчиков в Instagram.

49-летняя знаменитость выбрала для съемки впечатляющий наряд рядом с Санта-Клаусом. Аманда Холден примерила привлекательное платье с корсетом и длинным вырезом загадочного зеленого оттенка. Выбор звезды выгодно подчеркнул ее стройную фигуру и длинные ноги.

В подписи к посту телеведущая понадеялась, что “Санта принесет вам счастье в этом году”, а в комментариях пользователи оставили массу восхищенных отзывов. Неудивительно, что пост Аманды Холден быстро собрал десятки тысяч лайков. -0-