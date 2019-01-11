Телеведущая Юлия Меньшова задумалась о смене профессии

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. После пяти дней рождественских каникул в Европе телеведущая Юлия Меньшова начала подумывать о карьере travel-блогера. Подтолкнули Меньшову на такие мысли хвалебные комментарии фолловеров в ее Instagram-аккаунте, куда она периодично выкладывала видео- и фоторепортажи.

Путешествовала телезвезда вместе с мужем и дочерью, которые также попали в объектив. Судя по stories в Instagram, семья побывала в Амстердаме и Брюгге.

"Вы спрашиваете: откуда мы узнаем все те волшебные подробности, которые потом оказываются в сториз? Конечно же, из экскурсий. Уже много лет мы заказываем индивидуальные экскурсии, и предварительно ищем самых зажигательных и харизматичных экскурсоводов, которые выбирают необычные маршруты и темы для своих рассказов о городе…", - призналась Меньшова.

Брюгге, который за рождественские каникулы принял более миллиона туристов, особенно впечатлил телеведущую: " В Брюгге тебя не покидает ощущение, что ты - внутри какого-то фильма или спектакля, потому что невозможно, чтобы люди просто так жили ТУТ, так же как и мы живем в своих родных городах... " , - отметила она.

Впечатлениями Юлия Меньшова неустанно делилась со своими читателями, которые в свою очередь не скупились на хвалебные отзывы. Именно они и сподвигли телеведущую оставить в stories запись следующего содержания: "Трэвел-блоггер — вот кто я, на самом деле! Хммм".

Фото из Instagram-аккаунта Юлии Меньшовой