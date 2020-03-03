Телеведущая Опра Уинфри упала во время выступления, пока рассказывала о балансе в жизни - видео

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная американская телеведущая Опра Уинфри оконфузилась во время выступления в Лос-Анджелесе. Видеозапись случая появилась в Twitter.

Во время речи о балансе в жизни каждого человека она рассказала многотысячной аудитории, что и сама его приобрела, однако в этот самый момент гравитация оказалась сильнее и звезда рухнула на сцену.

Oprah took a tumble today during a speaking tour in Los Angeles. Thankfully she's okay! pic.twitter.com/UUPuufBoXi — Pop Crave (@PopCrave) February 29, 2020

Разумеется, этот конфуз вызвал бурное обсуждение в сети. Многие из пользователей выразили слова поддержки телеведущей. Нашлись и те, кто посчитал это забавное стечение обстоятельств ироничным. Другие пользователи Twitter написали в комментариях, что телеведущая "споткнулась о свое огромное эго", а также отметили, что звезда получила "кармическое возмездие".

К слову, в конце 2019 года Опра Уинфри вошла в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.-0-