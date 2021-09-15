Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева показала закулисье съемок новостей

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая ведущая информационного выпуска новостей на Первом канале Екатерина Андреева опубликовала в Instagram новый ролик и "провела" зрителей за кулисы съемок.

Звезда телевидения записала небольшое видео, где показала изнанку съемок информационной программы "Время". Телеведущая Екатерина Андреева представила подписчикам манекена, на котором проверяют костюм ведущих, а также пролила свет на то, как делают сюжеты с графикой.

Кроме этого, телеведущая Первого канала пошутила в ролике относительно прически куклы. "Причесочка у нее, конечно, та еще. Я бы не смогла с такими патлами выйти в эфир", - сказала Екатерина Андреева. Ролик впечатлил юзеров, которые оставили массу разнообразных комментариев, а видео собрало огромное число просмотров. -0-