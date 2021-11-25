Телеведущая показала странный, но действенный способ приготовления пюре без очистки картофеля

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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно американская журналистка Лора Маклафлин Петерсон представила в TikTok любопытные кадры, которые привлекли внимание хозяек.
Девушка решила продемонстрировать странный, но действенный способ приготовления пюре без очистки картофеля. Телеведущая для начала предлагает сварить корнеплоды прямо в кожуре. После этого необходимо достать готовый картофель и разрезать его пополам. Дальше необходимо положить половинки на решетку для охлаждения выпечки и выдавить мякоть в тарелку.
Приготовление пюре оценили многие юзеры, а особенно хозяйки. Они посетовали на то, что этот способ необычный, однако действенный и экономит много времени. Неудивительно, что ролик быстро собрал огромное число просмотров. -0-