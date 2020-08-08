Телеведущая вела прямое включение, когда к ней на интервью заглянула корова - видео

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел с ведущей прогноза погоды в программе "Доброе утро, Британия" Лаурой Тобин. Забавные кадры разместили в Twitter.

Девушка решила разнообразить эфир и провести включение с живописного поля. Для этого она выбралась вместе с оператором за город и уже вышла в прямой эфир, когда к ней на "интервью" заглянули местные коровы.

There's no social distancing happening here!@Lauratobin1's weather report from Stroud has attracted quite an audience. ???????????? pic.twitter.com/uZ07i8A9Qc — Good Morning Britain (@GMB) August 7, 2020

Животных очень заинтересовали необычные люди и они подошли поближе. Одна из коров громко мычала, а потом подобралась вплотную, чуть не сбив камеру. После такого включения никто из ведущих и зрителей не смог сдержать смех, а кадры быстро набрали в сети десятки тысяч просмотров. -0-