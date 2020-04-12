Телеведущий придумал хитроумный способ отомстить непоседливым детям во время карантина

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный американский телеведущий Конан О'Брайен поделился видео на YouTube, которое может быть полезно родителям.

Звезда телевидения придумал способ, как родителям проучить непоседливых детей, которые максимально выматывают нервы во время карантина. "Люди заперты в домах со своими детьми, и они сводят взрослых с ума. Хотите отомстить? Все просто!" - рассказал он в ролике "Карантинные советы от Конана".

Согласно его способу, вам потребуются лучшие игры и турниры в истории, которые повторно показывают из-за отмены действующих соревнований. Вы можете знать или выяснить счет игры, а потом останется дело за малым.

Конан О'Брайен предлагает убедить детей в том, что это прямой эфир, а после предложить им поставить карманные деньги на исход встречи. Ставка детей против финансов родителей – заманчивое предложение.

Телеведущий уверен, что после проигрыша непоседливые дети точно расстроятся, а родители не только получат деньги, но и проведут время с семьей и смогут ненадолго утихомирить сорванцов.-0-