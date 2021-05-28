Теперь удобно! Пес развеселил сеть своей позой для сна

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно семья из США загрузила на YouTube ролик с участием своего пса, который повеселил людей.

Автор видео рассказал, что решил вместе с детьми и женой отправиться на пляж и понаблюдать за закатом. Конечно, с ними поехал большой пес по кличке Олли. Дальше произошло то, что развеселило юзеров и семью.

Дорога выдалась слегка длинной, поэтому собака очень расслабилась. После питомец нашел удобное место и задремал, выбрав самую необычную позу. Случившееся рассмешило людей, а также принесло ролику десятки тысяч просмотров в сети. -0-