Терпеливый хаски позабавил пользователей сети (Видео)

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У кого больше терпения: у кота или собаки? Ответ на этот вопрос решил найти один из пользователей youtube. Он опубликовал в интернете забавное видео со своими питомцами.

В ролике видно, как хаски лежит на полу. Рядом с собакой сидит кот, которому явно хочется поиграть. Маленький хищник решает привлечь к себе внимание и начинает "доставать" собаку: трогает его лапой то за нос, то за ухо. Пес дружелюбно реагирует на поведение кота. Более того, ему даже нравится игривое настроение друга, однако в активную игру хаски так и не вступает. В какой-то момент коту надоедает пассивность собаки, и он уходит, оставляя товарища лежать на полу одного.

Видео с этими животными развеселило пользователей сети. Ролик набрал 11 миллионов просмотров и более 167 тысяч лайков. -0-