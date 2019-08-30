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Новости
16:10
Патрисия Кросби из Канады стала 80-тысячным безвизовым туристом в Гродно в 2019 году
Регионы
15:56
Почти 100 куб.м леса незаконно вырубили в Светлогорском районе
Регионы
15:55
Аграрии семи районов Гомельской области начали уборку картофеля
Регионы
15:41
Кинозал в формате ScreenХ впервые откроется в Беларуси
Технологии
15:38
Мужчина в Минске выманивал у людей деньги под видом частного детектива
Происшествия
15:38
Open-классы для активных семей "ПапаPro" пройдут 14 сентября в Минске
Афиша
15:26
Все районы Гомельской области приступили к уборке кукурузы на силос
Регионы
15:24
"Белнефтехим" о перспективах НПЗ, экспорте и ситуации с некачественной нефтью
Экономика
15:24
Более 4 тыс. школьников из 22 стран посетили в "Зубренке" выставку "Вселенная интернета"
Общество
15:13
Определились составы групп футбольной Лиги Европы
Спорт
15:08
Персональный компьютер или консоль: аргументы в пользу каждого
Технологии
15:08
Тест для родителей: "Что вы помните из школьной программы?"
Калейдоскоп
14:57
Роттердам станет столицей "Евровидения" в 2020 году
В мире
14:54
"Белнефтехим": в долгосрочной перспективе нужно выйти на рыночные принципы ценообразования на топливо
Экономика
14:50
Пьяный водитель под Слуцком пытался скрыться от ГАИ
Происшествия
14:45
Подрезавшего автобус в Гродно водителя на три месяца лишили прав
Происшествия
14:43
"Белнефтехим" рассчитывает до конца года полностью восстановить экспорт нефти и нефтепродуктов
Экономика
14:42
Проект международной техпомощи для расширения сети электрозаправок реализуют в Беларуси
Общество
14:42
Канадец год скрывал от семьи $60 миллионов
Калейдоскоп
14:22
Часть потерь из-за некачественной нефти компенсирована, вопрос по Мозырскому НПЗ остается открытым
Экономика
14:15
Банк ВТБ (Беларусь) объявил о начале программы лояльности для держателей карточек Visa
Общество
14:03
Беларусь и Китай рассматривают возможность проведения инвестфорума в Гонконге
Экономика
13:58
Погода в начале сентября будет способствовать созреванию кукурузы
Общество
13:58
Правительство готовит меры по обеспечению эффективной работы сахарной отрасли
Экономика
13:56
Комплекс документов в области адаптации к изменению климата примут в Беларуси до 2023 года
Общество
13:49
В Барановичах на улице четверо парней избили и ограбили мужчину
Происшествия
13:44
Среднегодовая температура воздуха в Беларуси с 1989 года повысилась на 1,3 градуса - Белгидромет
Общество
13:29
Делегация Азиатского банка инфраструктурных инвестиций посетит Беларусь
Экономика
13:28
Доллар и российский рубль на торгах 30 августа подорожали, евро подешевел
Экономика
13:26
В Витебском госуниверситете открылся Центр китайского языка и культуры
Регионы
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30 августа 2019, 15:08
Тест для родителей: "Что вы помните из школьной программы?"
Фото из архива
Фото Pixabay
Теги
дети
образование
праздник
школы
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