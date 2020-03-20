Тест на коронавирус у Князя Монако дал положительный результат

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тесты образцов Князя Монако Альберта II на COVID-19 дали положительный результат, об этом сообщает Euronews.

Болезнь у монарха протекает без симптомов, однако медики проводят дополнительные исследования, чтобы исключить возможность ошибки.

Помимо всего прочего, врачи взяли под пристальное наблюдение всех членов семьи князя: его жену Шарлин и детей. Отмечается, что Князь Монако Альберт II продолжает работать из дома, поддерживая контакт с правительством.

Князь Монако призвал жителей соблюдать меры профилактики, а также снизить число поездок и контактов до минимума.

К слову, несколько дней назад Князь Монако Альберт II встречался с британским принцем Чарльзом на благотворительном приеме в Лондоне. 71-летний монарх относится к группе риска, так как коронавирусная инфекция тяжело протекает у пожилых людей и может привести к смерти. Букингемский дворец никак не комментирует сложившуюся ситуацию, однако источники сообщают, что принц Чарльз "пребывает в добром здравии". -0-