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Калейдоскоп
13 апреля 2020, 18:03

Тест на коронавирус у Стаса Михайлова дал положительный результат

Стас Михайлов. Фото из Instagram
Стас Михайлов. Фото из Instagram

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный певец Стас Михайлов разместил в Instagram новое обращение к фанатам.

В ролике Михайлов поделился с подписчиками информацией, что пятый тест на коронавирус у знаменитости дал положительный результат. Артист отметил, что его уже выписали из больницы, однако он пробудет на карантине еще 10 дней.

Стас Михайлов ждет заключения медиков о ходе лечения, а также попросил своих поклонников не лечиться дома и "не ждать", а, при появлении недомоганий, сразу же обращаться к специалистам. -0-

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