Тест "Существует ли это животное?"

Вы знаете, где обитает летучая лисица Ливингстона? Скорее всего, нет, и дело не в вашей эрудиции, а в том, что на Земле этих животных почти не осталось. Видовое разнообразие планеты сокращается, многих ее обитателей мы больше никогда не увидим. Дети со всего мира решили привлечь внимание к этой проблеме и задать вам простой вопрос: отличите ли вы настоящих исчезающих зверей от вымышленных?

Рисунки животных создавались в рамках экоинициативы Международной детской социальной программы ПАО "Газпром" "Футбол для дружбы".