The Pussycat Dolls объединились и возвращаются на сцену

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный в прошлом американский коллектив возвращается на большую сцену, об этом в своем Instagram рассказала одна из участниц группы.

Николь Шерзингер опубликовала пост, который анонсирует большой тур по Великобритании в 2020 году. Артистка подписала запись: «Я очень рада поделиться тем, что мы вернулись».

Напомним, что поп-группа The Pussycat Dolls была создана в США и приобрела широкую популярность по всему миру, пока почти 10 лет назад не распалась. Причиной стал выбор участниц заняться сольной карьерой. -0-