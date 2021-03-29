Тигр опозорился на глазах у туристов, но не подал вида (Видео)

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавные кадры смогли запечатлеть туристы, которые приехали посмотреть на природу в одном из заповедников в Индии. Видео опубликовали в Twitter.

На записи видно, что тигр приметил себе добычу. Ей должна была стать обезьяна, однако дальше все пошло совсем не по плану. В кураже охоты тигр погнался за макакой и залез на дерево. По всей видимости, животное не учло, что это родная стихия обезьян.

Don't push your weaknesses, always know & play with your strengths. pic.twitter.com/vhPmxy8nu8 — Praveen Angusamy, IFS ???? (@PraveenIFShere) March 23, 2021

Хищник вплотную подобрался и совершил прыжок, однако в этот момент добыча перепрыгнула на другую ветку. В итоге, тигр опозорился на глазах у туристов, ведь он рухнул с высоты пару метров прямо на землю. Впрочем, герой видео не подал виду, а после приземления животное удобно расположилось и стало отдыхать.