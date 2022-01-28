Тигренок покорил сердца юзеров - такого милого рыка вы еще не слышали! (Видео)

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка приютила дома осиротевшего тигренка, который сразу же запал ей в душу. Кадры разместили на YouTube.

Девушка принялась ухаживать за маленьким тигренком, который умиляет всех вокруг. Малыш еще не видит, однако с удовольствием развлекается, кушает и, конечно же, рычит. Впрочем, сейчас этот звук больше вызывает улыбку, ведь что-то подобное услышишь очень редко.

Тигренок уже освоился и прекрасно отдыхает в своем новом жилище. Видео с малышом быстро покорили пользователей сети. Будьте уверены, такого милого рыка вы еще не слышали!-0-

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