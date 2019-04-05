5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20-летний белорус Тимофей Морозов, который известен под псевдонимом Тима Белорусских, попал в рейтинг Forbes. Фото исполнителя с подробной биографией появилось вчера на
Тима Белорусских попал в номинацию "Профессионалы до 30 лет" в категории "Музыка и кино".
По данным Forbes, талантливый белорус стал лидером среди исполнителей по поисковым запросам в стриминговых сервисах. Его треки активно крутят на российских радиостанциях, а хиты "Мокрые кроссы", "Незабудка" и "Витаминка" в совокупности собрали на YouTube уже более 100 млн просмотров.
Помимо этого журнал сделал объемную
Сейчас музыкант находится в туре, который начался спустя два месяца после выхода трека "Мокрые кроссы" в прошлом году и продлится до июня 2019 года.-0-
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