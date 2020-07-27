Тимати сделал неожиданное заявление в Instagram

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный музыкант Тимати опубликовал в Instagram новый пост, который ошарашил многомиллионную армию поклонников.

Тимати рассказал, что покидает лейбл BlackStar. В новом посте он поделился несколькими мыслями, а также отметил, что больше не имеет отношения к другим артистам с лейбла. Помимо этого, Тимати подчеркнул, что будет заниматься собственной творческой деятельностью и коммерцией.

"Меня ждут большие перемены и от этого ощущается долгожданный, волнующий трепет", - признался музыкант. Кроме этого, артист признался, что сохранил учредительские доли в бургерных, картингах и автомойках Black Star и стал единственным владельцем парикмахерских, салонов красоты и фитнес-центров того же бренда. Все ответы музыкант пообещал дать в новом альбоме, выход которого анонсирован на сентябрь. -0-