Тимати станет новым "Холостяком"

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый артист и основатель лейбла Black Star Тимати примет участие в новом сезоне проекта "Холостяк". Об этом говорится в Instagram проекта.

Тимати намерен искать свою любовь на телевидении. Популярный артист и бизнесмен стал самым желанным женихом России после того, как развелся со своей супругой Анастасией Решетовой.

Пара решила разорвать свои отношения спустя восемь месяцев после рождения сына. Ранее в СМИ появлялась информация, что Тимати уже встречается с новой девушкой, но это так и осталось только слухами. Впрочем, теперь заполучить сердце музыканта может любая девушка, ведь проект уже начал прием заявок на участие в шоу. -0-