Тимати в финале "Холостяка" выбрал новую избранницу - кто же она?

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый российский рэпер Тимати принял участие в "Холостяке" и накануне назвал имя своей новой девушки.

Зрители с интересом следили за проектом, однако многие указали на то, что артист решил исход шоу уже при первых знакомствах. Новой избранницей Тимати стала модель из Эстонии Алиса Грабовая. Кто же она?

Девушка родилась в 1999 году и с раннего возраста выделялась среди других одноклассников своей модельной внешностью. Алиса Грабовая хорошо училась, а еще в школе начала сотрудничать с крупными брендами одежды и косметики.

Кроме этого, новая избранница Тимати увлекалась танцами и даже выступала с коллективом "Тодес", но бросила это. Позже Алиса Грабовая увлеклась аристократичными забавами - кататься верхом и играть в поло. К слову, свой уровень, впечатлявший многих, она продемонстрировала на шоу. Работала в Лондоне в event-агентстве и училась в колледже.

Девушка призналась, что отказалась от крупного контракта, чтобы прилететь в Дубай и побороться за сердце Тимати. Ее усилия оказались не напрасны и артист сделал свой выбор в пользу Алисы Грабовой. Сложится ли красивая история любви между Тимати и моделью - узнаем позже, а пока можно оценить Instagram девушки, в котором она делится с несколькими сотнями тысяч подписчиков самыми разнообразными кадрами. -0-