Тина Канделаки очаровала поклонников фотографией с дочерью

Тина Канделаки. Фото из Instagram
14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Тина Канделаки опубликовала на личной странице в Instagram снимок со своей 19-летней дочерью, которая сменила имидж.
Свежее семейное фото очаровало фолловеров знаменитости. В кадре 44-летняя звезда и ее 19-летняя дочь Мелания Кондрахина в путешествии по Грузии. Тина Канделаки отправилась на родину, чтобы отпраздновать свой день рождения.
Девушка сменила имидж, перекрасившись в блондинку. Пользователи Instagram похвалили выбор дочери телеведущей, а также не смогли сдержать своего восхищения и оставили сотни положительных комментариев. -0-