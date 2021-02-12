Тина Канделаки опубликовала фото с обилием ретуши, и мало кто смог ее узнать (Фото)

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая журналистка Тина Канделаки опубликовала в Instagram странный пост, который привлек внимание юзеров.

Знаменитость представила фолловерам фотографию в соблазнительном образе, однако что-то пошло не так. Тина Канделаки примерила откровенный корсет и джинсы, а также переборщила с фотошопом. Причем, она даже не стала отрицать, что на фото обилие ретуши.

Кадр получился впечатляющим, однако мало кто смог узнать Тину Канделаки. Об этом фолловеры написали в комментариях, однако это не помешало посту собрать десятки тысяч лайков. -0-